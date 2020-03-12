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5 ay eğitim alıp, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular

ANKARA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anarak, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Hanımlar Lokali üyeleri, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anarak, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.
İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Evi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Osmanlı Hanımlar Lokali’nde 5 ay işaret dili eğitimi olan 12 kadın da etkinlikte İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Lokal üyelerinden Hazal Öztaş, “Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir aydır bu etkinlik için çalışıyoruz. İşaret dilini öğrenmek çok güzel. Bu deneyimi yaşamak isteyenleri de Hanımlar Lokali’ne bekliyoruz” dedi.
Mine Yazgın ise, “Lokalde 5 aydır işaret dili eğitimi alıyorum. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Akif Ersoy’u anmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Bu fırsatı bize veren Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Osmanlı Hanımlar Lokali’nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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