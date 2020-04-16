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5 bin siperli maske teslim edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından ilk etapta yapılan 5 bin adet siperli maske, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.Korona (Covid 19) virüsü nedeniyle ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından ilk etapta yapılan 5 bin adet siperli Maske Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne Teslim edildi.

5 bin siperli maske teslim edildi

Tekirdağ Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından ilk etapta yapılan 5 bin adet siperli maske, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Korona (Covid 19) virüsü nedeniyle ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde çalışan personel tarafından ilk etapta yapılan 5 bin adet siperli Maske Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne Teslim edildi. Toplam 20 bin adet üretilecek olan maskeler üretimi tamamlandıkça İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmeye devam edecek. Vali Yıldırım, Maskelerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Teslim esnasında Vali Sn. Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün katıldı.

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