5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.



