A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın Pakistan karşısında çıkacak.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki diğer 2 maçını 11 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Katar ve 13 Ağustos Cumartesi günü ise saat 19.00'da İran'la yapacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta yarı final mücadelesine çıkacak. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

