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5. İslami Dayanışma Oyunları

10.08.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Hentbol Milli Takımı, ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 mağlup etti.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 11-9 önde tamamladı.

İkinci yarı farkı açan Türkiye, sahadan 29-19'luk galibiyetle ayrıldı.

İlk maçta İran'a 26-20 yenilen milli takım, ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Ay-yıldızlı ekip böylece grup maçlarını tamamladı. Yarı finale yükselecek takımlar 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

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