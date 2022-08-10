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5. İslami Dayanışma Oyunları

10.08.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sporcular, organizasyonda günü 16 madalyayla kapattı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 16 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 7'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 23 altın, 18 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 56'ya yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

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