Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, takım müsabakalarında 2 madalya kazandı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde masa tenisi branşında takım müsabakaları yapıldı.

Özge Yılmaz, Sibel Altınkaya ve Simay Kulaççeken'den oluşan Kadın Masa Tenisi Milli Takımı finalde İran'la karşılaştı. İlk iki oyunu kaybeden milliler, önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-2'ye getirdi.

Son maçta Simay Kulaççeken rakibine 3-1 yenilince, İran maçı 3-2 kazandı ve altın madalyaya uzandı. Türkiye ise gümüş madalya elde etti. Şampiyonluğu kaybeden milli sporcular büyük bir üzüntü yaşarken, tribündeki taraftarlar sporcuları tezahüratlarla moral verdi.

Tugay Sırzat Yılmaz, İbrahim Gündüz ve Abdullah Talha Yiğenler'den oluşan Erkek Masa Tenisi Milli Takımı ise yarı finalde İran'a 3-0 mağlup oldu. Finale kalamayan milli takım, bronz madalya kazandı.

Oyunlarda masa tenisi branşında müsabakalar sona erdi. Türkiye, masa tenisinde 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

