Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para atletizmde Türk sporcular 4 madalya elde etti.

Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kadınlar T53-54 sınıfı 100 metre finalinde kürsüde Türk sporcular yer aldı. Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya aldı.

Erkekler T46-47 sınıfı yüksek atlamada ise Abdullah Ilgaz, gümüş madalyayı boynuna taktı.



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