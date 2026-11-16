Kutsi evlendi! Sevda Sönmez'in gelinliğine yorum yağdı

Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Kutsi özel hayatıyla gündemde. Daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlilik yaşayan Kutsi bir kez daha evlendi.

Son olarak Tuzlu Kahve'de kısa bir rol alan Kutsi, gözlerden uzak birliktelik yaşadığı Sevda Sönmez ile evlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Serkan Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikah şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" ifadelerini kullandı.



Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in gelinliği ise sosyal medyada konuşuldu. Transparan detaylara sahip gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği beğenirken kimi ise başarısız buldu.