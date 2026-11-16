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Kutsi evlendi! Sevda Sönmez'in gelinliğine yorum yağdı

Son olarak Tuzlu Kahve dizisinde ekranda yer alan Kutsi, bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi. Sevda Sönmez'in gelinliği konuşuldu.

Kutsi evlendi! Sevda Sönmez'in gelinliğine yorum yağdı
Nebahat Kübra Akalın

Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Kutsi özel hayatıyla gündemde. Daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlilik yaşayan Kutsi bir kez daha evlendi.

Son olarak Tuzlu Kahve'de kısa bir rol alan Kutsi, gözlerden uzak birliktelik yaşadığı Sevda Sönmez ile evlendi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kutsi evlendi! Sevda Sönmez in gelinliğine yorum yağdı 1

Serkan Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikah şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" ifadelerini kullandı.
Kutsi evlendi! Sevda Sönmez in gelinliğine yorum yağdı 2

Kutsi'nin eşi Sevda Sönmez'in gelinliği ise sosyal medyada konuşuldu. Transparan detaylara sahip gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği beğenirken kimi ise başarısız buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kutsi
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