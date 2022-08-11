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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreşte milli sporcular günü 6 madalyayla tamamladı

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte milli sporcular günü 1'i altın olmak üzere 6 madalyayla bitirdi.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen güreş branşında serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yapıldı. Milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 53 kiloda Rahime Arı bronz; serbest stilde 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 125 kiloda Salim Ercan gümüş, 61 kiloda Recep Topal bronz madalya kazandı.

Serbest stilde müsabakalar sona erdi. Serbest güreşçiler oyunları 4 gümüş, 3 bronz madalyayla bitirdi. Organizasyonda yarın grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 ve 97, kadınlarda ise 55, 65, 76 kilo maçları gerçekleştirilecek.

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