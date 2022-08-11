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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekvandoda milli sporcular günü 3 madalyayla tamamladı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal gümüş, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoda müsabakalar yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
bronz madalya tekvando

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