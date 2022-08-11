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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sporcular, organizasyonda günü 47 madalyayla kapattı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 47 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 15'i altın, 20'si gümüş ve 12'si bronz olmak üzere toplamda 47 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 38 altın, 38 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 103'e yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

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