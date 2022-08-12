YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

12.08.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcular halterde günü 1'i altın olmak üzere 5 madalyayla tamamladı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde Türk sporcular günü 1 altın, 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türk sporcular erkeklerde 61 ve 67 kiloda, kadınlarda ise 59 kiloda podyuma çıktı.

67 kiloda Yusuf Fehmi Genç, silkmede 174 kilo kaldırarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Yusuf Fehmi, toplamda ise 305 kiloya ulaşarak bronz aldı. Aynı kiloda Kaan Kahriman ise koparmada 138 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 61 kiloda Ferdi Hardal, koparmada 122 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda ise Cansel Özkan, koparmada kaldırdığı 88 kiloyla bronz madalyayı boynuna taktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandıKonya'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
Konya Halter bronz madalya

Konya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:56
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:20
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.