Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Cezayir'le 1-1 berabere kaldı ve yarı finale lider olarak yükseldi.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, 13. dakikada Cherifi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 19. dakikada Temine'nin altıpas çizgisinin önünden attığı golle cevap veren Cezayir maça 1-1 dengeyi getirdi ve soyunma odasına takımlar beraberlikle gitti.
İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, grubu lider bitirerek yarı final vizesi aldı. Cezayir ise 5 puanla yarı finale çıktı.
Milli takım, 14 Ağustos Pazar günü Azerbaycan'la yarı finalde karşılaşacak. Cezayir ise yarı finalde aynı gün A Grubu'nun lideri Suudi Arabistan'la oynayacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz