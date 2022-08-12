Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte milli sporcular günü 5 madalyayla tamamladı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen güreş müsabakalarında milli sporcular 1 altın, 4 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 55 kiloda Zeynep Yetgil, finalde Özbekistan'dan Akhmedova Shokhida'yı yenerek altın madalya kazandı.

Erkekler grekoromen stilde 72 kiloda Murat Dağ, 82 kiloda Emrah Kuş, 97 kiloda Beytullah Kayışdağı, kadınlar 76 kiloda da Mehtap Gültekin bronz madalyayı boynuna taktı.



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