Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 34 madalyayla tamamladı.
Türk sporcular, 10'u altın, 10'u gümüş ve 14'ü bronz olmak üzere toplamda 34 madalya elde etti.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 48 altın, 48 gümüş ve 41 bronz olmak üzere 137'ye yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.
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