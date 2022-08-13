YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

13.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para okçulukta milli sporcular günü 9 madalyayla tamamladı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçulukta milli sporcular, 9 madalya kazandı.

Saracoğlu Spor Tesisinde gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında milli sporcular, bugünkü yarışlarda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kadınlar makaralı yay açık sınıfta Öznur Cüre, kadınlar klasik yay açık sınıfta Mervenur Eroğlu, kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır, erkekler W1 açık sınıfta Yiğit Caner Aydın, Türkiye'ye altın madalyayı getiren isimler oldu.

Kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır Fatma Danabaş, erkekler W1 açık sınıfta Bahattin Hekimoğlu, erkekler makaralı yay açık sınıfta Erdoğan Aygan ise gümüş madalya kazandı.

Erkekler W1 bireyselde Nihat Türkmenoğlu ile kadınlar klasik yay açık sınıfta Yağmur Şengül bronz madalya aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıKonya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulunduÇatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldüGÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Konya madalya

Konya Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:58
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:16
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.