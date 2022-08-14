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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalya kazandı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya milli takım büyük bir seyirci desteğini arkasına alarak başladı ve ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, maçı 30-24 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan ise gümüş madalyada kaldı.

Bu başarı A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın uluslararası arenadaki ilk şampiyonluğu olarak da tarihe geçti.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte milli sporcular büyük bir sevinç yaşayarak şampiyonluğu taraftarlarla kutladı.

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5. İslami Dayanışma Oyunları5. İslami Dayanışma Oyunları
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Anahtar Kelimeler:
Konya Azerbaycan hentbol

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