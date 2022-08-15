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5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para masa tenisinde milli sporcular takım müsabakalarında 3 altın madalya aldı

ANKARA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular takım müsabakalarında 3 altın madalyayı da aldı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisinin son gününde kadınlar sınıf 9-10 kategorisinde Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan milli takım, Azerbaycan-Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Sınıf 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım, İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sınıf 5'te ise Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye, oyunlarda para tenisinde 6'sı altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

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