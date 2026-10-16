SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray'dan 'sahte ıslık' iddialarına yanıt

Galatasaray’ın stadı RAMS Park’ta hoparlörden ıslık sesi verildiği iddiası gündem oldu. Stadyum anonsörü Cemil Orhon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmalara yanıt verdi. Orhon, yayın görüntülerine yansıyan seslerin kaynağını açıklayarak iddialara açıklık getirdi.

5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray'dan 'sahte ıslık' iddialarına yanıt
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ta stadyum anonsörlüğü yapan Cemil Orhon, tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Orhon, yayın görüntülerine yansıyan seslerin kaynağını açıkladı.

CEMİL ORHON'DAN ISLIK İDDİALARINA YANIT

5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray dan sahte ıslık iddialarına yanıt 1

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaların ardından gündeme gelen ıslık sesi iddiaları üzerine açıklama yapan Cemil Orhon, seslerin stadyum hoparlörlerinden kaynaklandığı yönündeki yorumlara yanıt verdi.

Orhon, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından stat skorboardunda yayımlanan özet görüntülerde duyulan seslerin tribünlere yönelik bir müdahaleden kaynaklanmadığını belirtti.

SESLERİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray dan sahte ıslık iddialarına yanıt 2

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deneyimli anonsör, TRT yayınında duyulan seslerin maç özetleri sırasında statta verilen görüntülerden geldiğini ifade etti. Orhon, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi."

Cemil Orhon, ayrıca konuya ilişkin beş maddelik bir açıklama paylaşarak iddialara yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

1) UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2) Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3) Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki "90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör". Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4) Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5) Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş "Adanmış Hayatlara" sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır."

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! 5 yıllık anlaşma16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! 5 yıllık anlaşma
Milli güreşçi Elmira Yasin, dünya üçüncüsü olduMilli güreşçi Elmira Yasin, dünya üçüncüsü oldu
Anahtar Kelimeler:
stadyum son dakika galatasaray hoparlör taraftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.