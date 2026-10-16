5 maddeyle yanıt verdi! Galatasaray'dan 'sahte ıslık' iddialarına yanıt

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ta stadyum anonsörlüğü yapan Cemil Orhon, tribünlerden yükselen ıslık sesleriyle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Orhon, yayın görüntülerine yansıyan seslerin kaynağını açıkladı.

CEMİL ORHON'DAN ISLIK İDDİALARINA YANIT

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaların ardından gündeme gelen ıslık sesi iddiaları üzerine açıklama yapan Cemil Orhon, seslerin stadyum hoparlörlerinden kaynaklandığı yönündeki yorumlara yanıt verdi.

Orhon, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından stat skorboardunda yayımlanan özet görüntülerde duyulan seslerin tribünlere yönelik bir müdahaleden kaynaklanmadığını belirtti.

SESLERİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deneyimli anonsör, TRT yayınında duyulan seslerin maç özetleri sırasında statta verilen görüntülerden geldiğini ifade etti. Orhon, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi."

Cemil Orhon, ayrıca konuya ilişkin beş maddelik bir açıklama paylaşarak iddialara yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

1) UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2) Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3) Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki "90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör". Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4) Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5) Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş "Adanmış Hayatlara" sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır."