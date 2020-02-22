5. Uluslararası Mersin Maratonu 22 Mart’ta koşulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 5’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu bu yıl 22 Mart’ta Özgecan Aslan Barış Meydanından başlayacak. Maratona şu ana kadar 58 bin 721 kişi kayıt yaptırdı.

Uluslararası Mersin Maratonunun hazırlıkları hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın önemli maratonları arasında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından sınıflandırılan “Silver Label” kategorisinde düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu için geri sayım başladı.

Bu yıl 22 Mart’ta koşulacak

Maraton, 22 Mart Pazar günü 42 kilometre maraton, 10 kilometre, 5 kilometre halk koşusu ve tekerlekli iskemle yarışı olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek. Tekerlekli iskemle yarışı ile 08.45’te Özgecan Aslan Barış Meydanından başlayacak koşu, yine aynı yerde sona erecek.

Tekerlekli iskemle yarışının ardından 09.00’da 42 kilometre maraton koşusu, 09.15’te 10 kilometre koşusu, 11.30’da ise 5 kilometre halk koşusu başlayacak.

Maraton Fuarı ise 20-21 Mart 2020 tarihleri arasında Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenecek, yarışmacıların çipleri ve tişörtleri orada dağıtılacak.