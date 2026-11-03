Billie Eilish'in göğüs estetiği yaptırdığı iddiası gündemde! Hayranları yeni görünümünü konuşuyor

Billie Eilish son günlerde değişimiyle gündemde... Billie Eilish hayranları, ünlü şarkıcının sinema dünyasına adım atmaya hazırlandığı şu günlerde göğüs küçültme ameliyatı geçirmiş olabileceğini iddia ediyor.

Ünlü şarkıcının vücudundaki değişimi gösterdiği öne sürülen yan yana fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Tartışmalar, Eilish'in lüks mücevher markası John Hardy ile hazırladığı Wildflower koleksiyonunun tanıtılmasının ardından alevlendi.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Fotoğraflar ünlü yıldızın göğüs küçültme operasyonu geçirdiği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı X'te, "Billie Eilish göğüs küçültme ameliyatı olmuş. Duygusal desteğe ihtiyacım var" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise şarkıcının eski görüntülerine atıfta bulunarak, "Görünüşe göre hayranları Billie Eilish'in göğüs küçültme ameliyatı olduğu iddiasından memnun değil. Belki de göğüsleri onun için fazla ağır geliyordu?" ifadelerini kullandı.



Bazı kullanıcılar ise göğüs küçültme operasyonunun sırt ve göğüs ağrılarını hafifletmek amacıyla tercih edilebileceğini hatırlattı. Bir hayran, "Ağır göğüslerin neden olduğu sırt ağrısı şaka değil. Önce sağlık ve konfor gelir" diyerek şarkıcıya destek verdi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Eilish'in görünümündeki değişimin estetik operasyonla değil, kilo vermesi ve forma girmesiyle ilgili olabileceğini savundu.