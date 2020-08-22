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  4. 50 bin ‘Kur’an Bülbülü’nün annesi hakka yürüdü

50 bin ‘Kur’an Bülbülü’nün annesi hakka yürüdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’deki Kur’an Kursu’nda yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği bulunan Hafız Hasan Takak hocanın eşi Hafız Emine Takak (80) vefat etti.Simav’a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy’deki evinde başladığı hafız yetiştirme çalışmaları sırasında yaklaşık 50 bin kişiye Kur’an-ı Kerim okumayı öğrettiği bilinen hafız Hasan Takak’ın (82) eşi hafız Emine Takak’ın yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği bildirildi.Hafız Emine Takak’ın, Türkiye’nin bir çok il, ilçe belde ve köyünde görev yapan 2 bin 500 din görevlisi, 350 hafız ile 50 bin Kur’an-ı Kerim talebesinde emeği bulunuyor.

50 bin ‘Kur’an Bülbülü’nün annesi hakka yürüdü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’deki Kur’an Kursu’nda yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği bulunan Hafız Hasan Takak hocanın eşi Hafız Emine Takak (80) vefat etti.
Simav’a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy’deki evinde başladığı hafız yetiştirme çalışmaları sırasında yaklaşık 50 bin kişiye Kur’an-ı Kerim okumayı öğrettiği bilinen hafız Hasan Takak’ın (82) eşi hafız Emine Takak’ın yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği bildirildi.
Hafız Emine Takak’ın, Türkiye’nin bir çok il, ilçe belde ve köyünde görev yapan 2 bin 500 din görevlisi, 350 hafız ile 50 bin Kur’an-ı Kerim talebesinde emeği bulunuyor. Hafızların ve Kur’an bülbüllerinin annesi hafız Emine Takak Boğazköy kabristanında toprağa verildi.

50 bin ‘Kur’an Bülbülü’nün annesi hakka yürüdü

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Şule Eczanesi
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