YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

14.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
50 yaşındaki ev hanımı Meral Bulut ilk kitabını çıkardı

50 yaşında ve 3 çocuk sahibi olan ev hanımı Meral Bulut, ‘Yorgun Gönül Hikayesi’ adını verdiği ilk kitabını çıkardı.İlk okuldan mezun olduktan sonra ortaokulu dışarıdan bitirdiğini ve 15 yaşında evlendiğini söyleyen Meral Bulut, “Okumayı ve yazmayı çok seviyordum.

50 yaşında ve 3 çocuk sahibi olan ev hanımı Meral Bulut, ‘Yorgun Gönül Hikayesi’ adını verdiği ilk kitabını çıkardı.
İlk okuldan mezun olduktan sonra ortaokulu dışarıdan bitirdiğini ve 15 yaşında evlendiğini söyleyen Meral Bulut, “Okumayı ve yazmayı çok seviyordum. Kağıtlara notlar alıyordum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin Yazarlık Okulu kurslarına katıldığını ve sertifikasını aldıktan sonra yazarlığa daha çok ağırlık verdiğini anlatan Bulut, “20 hikaye ve 155 sayfadan oluşan bir kitap çıkardım. Bu hikayelerimde daha çok çocuk gelinler, kadına şiddet olayları ve kadınlarla ilgili diğer konuları ele almaya çalıştım. Okuyucuların beğeneceği hikayeler olduklarını düşünüyorum” dedi.
Bulut, aynı zamanda Anadolu Kültür Sanat Edebiyat (ANASAMDER) üyesi olduğunu belirterek, kendisine yazarlık konusunda verilen destekler nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çankaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

Başkan Cabbar ve Büyükşehir ekipleri Yeşilyurt Camiinde incelemelerde bulundu

Başkan Yalçın’dan meclis üyelerine sunum

Başkan Yalçın’dan meclis üyelerine sunum

Büyükşehir, 16 ilçede gece boyu karla mücadele etti

Büyükşehir, 16 ilçede gece boyu karla mücadele etti

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Gaziantep FK-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Kar yağdı, Talas Belediyesi anında müdahale etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.