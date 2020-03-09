YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı

‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Malatya’da başladı

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

Lise öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etme amacıyla düzenlenen 51.

Lise öğrencilerini bilimsel çalışmalara teşvik etme amacıyla düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Malatya’da başladı. 4 gün sürecek olan yarışmada dereceye giren projeler ise Türkiye’yi uluslar arası arenada temsil edecek.
Lise öğrenimi gören öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilim insanı Destek Programları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ Bölge Sergisi Malatya İnönü Üniversitesi’nde başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan sergiye 12 alanda projeler katıldı. Toplam 8 ilden bin 450 projenin başvurduğu yarışmaya Adıyaman’dan 18, Bingöl’den 4’ Diyarbakır’dan 9, Elazığ’dan 15, Malatya’dan 44, Mardin’den 1, Şanlıurfa’dan 9 olmak üzere toplam da 100 proje katılmaya hak kazandı.
Serginin açılışına katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sergiye katılan 100 projenin çok önemli olduğunu belirterek, “Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Burada farklı alanlarda projeler var Bu projeler geleceğe ışık tutan projeler. Projelerin bir kısmı sahaya uygulanabilir özellik taşıyor, hepsi birbirinden güzel" dedi.
TUBİTAK Bölge Koordinatörü olan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise 11 Mart’a kadar sürecek olan sergi sonrası 12 Mart’ta ödül töreninin düzenleneceği söyledi. Yarışmanın liseler düzeyinde olduğunu ifade eden Türkmen, “İllerde il milli Müdürlükleri, Ar-Ge birimleri mümkün olduğunca her okulun katılması sağladı. Toplam bin 450 projeden 100 tane seçilerek bu projede sergilenmeye hak kazandı. Buradan çıkacak 18 birinci proje 2 ay içerisinde Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finallerine katılacak” diye konuştu.
Bölge Finali Sergisinin açılışına Rektör Kızılay’ın yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğimYunan askerinden skandal hareket: Sizi keseceğim
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Sahilde ateş yakan vatandaşlar paniğe yol açtı

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Siverekli öğrenciler tiyatro yarışmasında il birincisi oldu

Malatya Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:42
İkindi
15:59
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

Konteyner talebinde bulunanlara yardımın yarısı yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.