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  4. 513 kilo atık pil toplandı

513 kilo atık pil toplandı

BARTIN HABERLERİ  | 21.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Genç Dönüşüm projesi kapsamında bir yılda 513 kilo atık pil topladı.Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından toplanan atık piller Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği’ne gönderildi.

513 kilo atık pil toplandı

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Genç Dönüşüm projesi kapsamında bir yılda 513 kilo atık pil topladı.
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından toplanan atık piller Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği’ne gönderildi. Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Genç Dönüşüm projesi kapsamında "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında 513 kilo atık pil toplamayı başardı.
Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Kaya, Genç Dönüşüm projesi kapsamında gençlere çevre bilincini aşılamak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak arzusunda olduklarını belirterek, “Gençlerimiz, ‘Biten piller kutuya, gitmesin doğaya.’ dediler ve kolları sıvadılar. Toplanan 513 kg atık pili Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği’ne gönderdiler. Atık pil toplama kampanyasına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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