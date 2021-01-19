52 yılla aranan çocuk katili saklandığı evde yakalandı

Denizli’de ‘Çocuğu Kasten Öldürmek’ suçundan 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erzurum’da geçtiğimiz yıl meydana gelen olayın ardından hakkında “Çocuğu Kasten Öldürmek” suçundan 52 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan K.E’nin Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada gözaltına alınan K.E., karakola götürüldü.

52 Yıl 2 ay 20 kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

