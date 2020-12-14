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56 saatlik kısıtlamanın ardından Aydın sokakları hareketlendi

AYDIN HABERLERİ  | 14.12.2020 14:04 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibari ile sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibari ile sona erdi. Aydın’da cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi.
Korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde hafta sonu ikincisi uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İki gün boyunca Türkiye genelinde cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, sabah saat 05.00 itibari ile kısıtlamanın sona ermesinin ardından cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi. Aydın’ın en işlek yerlerinden biri olan Yağcılar içi Çarşısı, Hükümet Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı vatandaşlarla doldu taştı.

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İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
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Kusadasi
Ögünçlü Eczanesi
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