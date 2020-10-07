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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 23:34 | Son Güncelleme

Festivaldeki yarışma filmlerinden "Hayaletler" ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" seyirciyle buluştu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Hayaletler" ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" adlı yarışma filmlerinin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film, belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde, davetliler ateşleri ölçülerek maskeyle alana alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altınta 1" isimli açık hava sahnesinde önce Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Hiphop dansçısı olmak isteyen Didem, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan İffet, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit ve mahallenin çocuklarına gönüllü sinema dersleri veren Ela'nın tanışma hikayesinin anlatıldığı filmde, Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve S. Emrah Özdemir rol aldı.

- Sinemaseverler filmlere ilgi gösterdi

Açık hava sahnesinde ikinci olarak "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmi gösterildi.

Yönetmenliğini Tunç Şahin'in yaptığı filmde, karakterleri Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Başak Daşman, Erdem Akakçe ve Nezaket Erden canlandırdı.

Filmde, görevleri borçlu insanları psikolojik baskı ile köşeye sıkıştırarak, yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak olan Duygu ve Baladır'ın, Ceren Köse adlı bir borçlunun dosyasını takip etmesi ile başlayan arkadaşlık ilişkisi işleniyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmlere, sinemaseverler ilgi gösterdi.

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