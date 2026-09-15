Şarkıcı Gökçe evlendi! İlginç gelinliyle konuşuldu

“Tuttu Fırlattı” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Gökçe Dinçer bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Aras Yıldıran ile evlendi.

Çiftin nikah töreni, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Hayatlarını birleştiren imzaları atan Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran’ın mutlulukları törene yansıdı.

Gökçe Dinçer’in nikah için tercih ettiği gelinlik en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Önü dantelden oluşan, arkası ise etek görünümü veren pantolon tasarımıyla dikkat çeken sıra dışı gelinlik, sosyal medyayı ikiye böldü.

Şarkıcı Gökçe'nin gelinliğini görenler "Bu ne ya?", "Beğenmedim", "Garip olmuş" "İlgi çekmek için gibi" yorumlarında bulundu. Bazıları ise gelinliği beğendi.



"MERAKTAN EVLENDİM" DEMİŞTİ

Gökçe, diş hekimi Bülent Gençer'den 2024'te boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, ilk evliliğiyle ilgili, "11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim" demişti.