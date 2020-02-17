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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali 3 -10 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek

ANTALYA HABERLERİ  | 17.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 57.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 3-10 Ekim 2020 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.
Uzun metraj, belgesel ve kısa metraj dallarında yapılacak ulusal yarışmalara bu yıl Türkiye’de ilk gösterim koşulu getirildi. 1 Kasım 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış, Türkiye yapımı filmler Antalya’da yarışabilecek. Ulusal yarışmalarda toplam 860 bin TL tutarında ödül dağıtılacak. Türkiye’de ilk gösterimi yapılacak yabancı filmlerin katılacağı Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması’na filmler davet yolu ile seçilecek.

Antalya Film Forum
Türkiye film endüstrisinin gelişimini desteklemeyi, Türkiye’den projeler için ortak yapım fırsatlarını genişletmeyi, Türkiye ve uluslararası film endüstrisi arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan Antalya Film Forum, bu yıl 5

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