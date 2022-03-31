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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

31.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koordinasyon toplantısı yapıldı

  1. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki (Tour of Türkiye) Muğla etabı için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

Turun Bodrum’dan başlayıp Muğla-Aydın il sınırına kadar olan bölümü için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Salonu'ndaki toplantıya, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Kültür ve Turizm MüdürüZekeriya Bingöl, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla Koordinatörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert Katıldı.

Vali Orhan Tavlı, 14 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun yarışacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacağını, organizasyonun Muğla’nın tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun tarihinde ilk kez Bodrum’dan başlayacağını belirten Tavlı, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm imkanlarının seferber edildiğini, her türlü önlemin alındığını kaydetti.

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