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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Okul Tıraşı" filminin söyleşisi yapıldı

06.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söyleşinin yapıldığı alanda bulunan kedinin, yönetmen ve oyuncuların konuştuğu platforma çıkarak gezinmesi gülümsetti

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Okul Tıraşı" filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında dün gösterimi yapılan "Okul Tıraşı" filminin yönetmeni Ferit Karahan ve oyuncular, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında bulunan Balerin Cafe'de izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Ferit Karahan, yaptığı konuşmada, çalışmayı seven bir yönetmen olduğunu, sahneye girmeden önce kaç plan çekeceğini bilerek çekimlere başladığını vurguladı.

Yapımcı Murat Kanat Doğramacı filmin ilk desteğini geçen yıl Antalya Film Forum'dan aldıklarını ifade etti.

Senarist Gülistan Acet, çocuk oyuncuların her zaman sürprizlerle geldiğini, senaryonun üstünde bir oyun olduğunu ve beğeni topladığını söyledi.

Oyunculardan Cansu Fırıncı, filmin çekildiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde iklim şartlarının zorladığını ancak bölgenin kültürünü tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını anlattı.

Melih Selçuk ise zor iklim şartlarına rağmen güzel bir iş çıktığını ifade etti.

Öte yandan, söyleşinin yapıldığı alanda bulunan kedinin, yönetmen ve oyuncuların platformuna çıkarak gezinmesi gülümsetti. Masada mikrofonların arasından geçerek her oyuncunun yanına giden kediyi, konuşmacılar bir süre sevdi.

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