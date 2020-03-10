6. Balkan Panorama Film Festivali yola çıktı

Sinemaseverleri Buca’da buluşturan Balkan Panorama Film Festivali, 6’ncı buluşma için yola çıktı. Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, bu yıl 15-21 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Buca Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6’ncı kez sinemaseverleri bir araya getirecek Balkan Panorama Film Festivalinin tarihleri belli oldu.

Geçtiğimiz aralık ayında Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinde Balkan ve Türk sinemasının başarılı isimlerini bir araya getiren festival, 2020 yılında 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dolu dolu festival haftası

Bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirilecek festivalde, ilk defa kurmaca ve belgesel filmleri kapsayan, ulusal-uluslararası uzun metrajlı film ile ulusal-uluslararası kısa metrajlı film dallarında yarışma düzenlenip ödüller verileceği öğrenildi. Festival kapsamında bu yıl, 100’ün üzerinde filmin sinemaseverlerle buluşması planlanıyor. Gösterimlere; oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sinema sektörünün çok sayıda emekçisinin katılım göstererek söyleşiler gerçekleştireceği dile getirilirken, sinema workshopları, sergiler, konserler ve birçok sürpriz İzmirli sinemaseverlere keyifli bir hafta yaşatacak.

