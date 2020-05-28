YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 6 bin çocuğa yapboz

6 bin çocuğa yapboz

ANKARA HABERLERİ  | 28.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde evde kalan 4-6 yaş arasındaki 6 bin çocuğa Ankara Kalesi temalı yapboz hediye edildi.Altındağ Belediyesi, ilçede ikamet eden 4-6 yaş arası 6 bin çocuğa yapboz hediye etti.

Pandemi sürecinde evde kalan 4-6 yaş arasındaki 6 bin çocuğa Ankara Kalesi temalı yapboz hediye edildi.
Altındağ Belediyesi, ilçede ikamet eden 4-6 yaş arası 6 bin çocuğa yapboz hediye etti. Korona virüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli. Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Ankara Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:15
Yatsı
21:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Feza Eczanesi
Cankaya
Sun Eczanesi
Cankaya
Süleyman Eczanesi
Yenimahalle
Gürpınar Eczanesi
Mamak
Asal Eczanesi
Cankaya
Uğrak Eczanesi
Cankaya
Altıparmak Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ankara’da çiftçilere 5 milyon fide desteği

Ankara’da çiftçilere 5 milyon fide desteği

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.