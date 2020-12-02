"6. Engelsiz Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Engelsiz Sanat Birliği tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlenen "6. Engelsiz Sanat Ödülleri", Nevşehir'deki etkinlikle sahiplerini buldu.

Nevşehir Belediyesi himayelerinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programda, engellilere yönelik projelere destek verenlere çeşitli kategorilerde ödülleri verildi.

Programın açış konuşmasını yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeler geliştirerek hizmet yürüttüklerini belirtti.

Programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Arı, "Bugüne kadar engelli kardeşlerimizin hayata tutunmalarını temin edecek çalışmalar yaptık. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Sokağa çıkınca bir araç çarpsa engelli hale geliriz. Hiçbirimizin garantisi yok. Bu nedenle engelli kardeşlerimizi anlamak, onlara yönelik projeleri bir gün ile sınırlamak hiçbirimizin karına olan bir hareket değildir." dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de devletlerin gelişmişliğinin dezavantajlı gruplara yaptığı yatırımlarla ölçülebildiğini, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı ve örnek çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.