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6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat'ta yapılacak

AA AA
12.02.2024 15:48 | Son Güncelleme:
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"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla gerçekleştirilecek 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) açıklamasına göre, 2023’te yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri değerlendirilecek.

Foruma, DEK’e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 30 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra ülkelerin yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler de katılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yapacak. Açılış konuşmalarından sonra forum bakanlar paneliyle devam edecek.

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