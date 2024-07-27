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  4. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo verdi! Demet Akalın'ın sahne tarzı çok beğenildi! 'Gençleşti resmen'

6 kilo yağ aldırıp 11 kilo verdi! Demet Akalın'ın sahne tarzı çok beğenildi! 'Gençleşti resmen'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.07.2024 13:00
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Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolar ile gündemde. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo birden veren Akalın sahne tarzını da değiştirdi. Mini ve göğüs dekolteli sahne tarzıyla çok beğenilen ünlü ismin son konserindeki karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

MYNET-Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo birden veren Akalın değişimiyle bakana bir daha baktırıyor.

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SAHNE TARZI DEĞİŞTİ

Kilo vermesiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına daha çok ağırlık veren Akalın sahne tarzını da değiştirdi.

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Önceden daha kapalı ve uzun elbiseler tercih eden Akalın şimdilerde mini elbiseler ve göğüs dekoltesi vermekten kaçınmıyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan ünlü şarkıcı beyaz ışıltılı mini elbisesi ile seyircisinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Sahnesinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya 'gençleştin resmen', 'kraliçe geri döndü', 'sen efsanesin', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Akalın
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