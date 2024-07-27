6 kilo yağ aldırıp 11 kilo verdi! Demet Akalın'ın sahne tarzı çok beğenildi! 'Gençleşti resmen'

MYNET-Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği olay olan Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo birden veren Akalın değişimiyle bakana bir daha baktırıyor.

SAHNE TARZI DEĞİŞTİ

Kilo vermesiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına daha çok ağırlık veren Akalın sahne tarzını da değiştirdi.

Önceden daha kapalı ve uzun elbiseler tercih eden Akalın şimdilerde mini elbiseler ve göğüs dekoltesi vermekten kaçınmıyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan ünlü şarkıcı beyaz ışıltılı mini elbisesi ile seyircisinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Sahnesinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya 'gençleştin resmen', 'kraliçe geri döndü', 'sen efsanesin', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.