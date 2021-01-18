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6 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu

18.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Trakya Üniversitesi, hayatı kolaylaştıran ve engelleri kaldıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Trakya Üniversitesi, hayatı kolaylaştıran ve engelleri kaldıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. “Erişilebilir Üniversite” projesi kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde 6 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.
Engelsiz ve ulaşılabilir üniversite hedefiyle dizayn edilen bisiklet yolu, çeşitli bisiklet dernek ve topluluklarının katılımıyla hizmete girdi. Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğinde bisikletliler, “Engelsiz Üniversite” sloganıyla pedal çevirdi.
Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesindeki yolların yenilenmesi için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek bu kapsamda bisiklet yolu oluşturduklarını ifade etti.
Sağlıklı yaşamın sembolü olan bisiklet sporcularını Trakya Üniversitesi’nde görmekten mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Doğa dostu ve erişilebilir bir üniversitenin gereği olarak yerleşke içerisindeki caddelere, bisiklet yolları da dâhil edildi. Bu yollarda sağlığı, temiz enerjiyi ve çevreci yaklaşımı temsil eden bisikletlileri görmek bizleri mutlu ediyor. Hem bisiklet sporcuları hem de tekerlekli sandalyeyle üniversiteye gelip gitmek zorunda kalan hastalarımız için bu yollar güvenli alanlar olacaktır. Yerleşke içi ulaşımda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve güvenli alanlar oluşturmak için çalışıyoruz” dedi.
Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ise yerleşke içerisinde daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı sağlayan bisiklet yollarının ilerleyen süreçte yeni donatılarla daha da gelişeceğini ve zenginleşeceğini belirtti.
Bisiklet yolunun, ulaşım ve çevre düzenlemesi konusunda hazırladıkları master planın bir parçası olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Burak İşçimen açıklamasında, “Erişilebilir parklar, konsept duraklar, atık ambalaj noktaları ve arıtılmış su sebilleri gibi çeşitli donatılarla zenginleştirilmiş bir üniversite hayalimiz var. Uygulamaya geçirdiğimiz master planımız doğrultusunda kompakt bir yerleşke görünümü hedefliyoruz. İyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” İfadelerine yer verdi.
Etkinliğe katılan bisiklet dernekleri adına bir konuşma gerçekleştiren Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan da Trakya Üniversitesinin, bisiklet kullanımının giderek yaygınlaşması ve bisiklet sporunun gelişimine katkı sunduğunu belirterek bisikleti bir yaşam biçimi haline getiren dernek ve topluluklar olarak üniversite yönetimine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından akademisyenler ve bisikletçiler yeni bisiklet yolunda pedal çevirdi. Taşıt güzergâhından ayrılan yol boyunca bisiklet süren sporcular, bisiklet yolunu çok beğendiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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