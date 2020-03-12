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6. sınıf öğrencisinden panik atağı ölçen cihaz

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de çok sayıda öğrencinin ürettiği birbirinden farklı teknolojik cihazlar bilim panayırında tanıtıldı.

Çekmeköy’de çok sayıda öğrencinin ürettiği birbirinden farklı teknolojik cihazlar bilim panayırında tanıtıldı. 6. sınıfta okuyan bir öğrenci tarafından üretilen, tedavi olmak üzere hastaneye giden hastaların ruh halini gösteren ve bu şekilde tedavilerinde kolaylık sağlayan panik atak ölçme cihazı ise dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Çekmeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘BİLYA’ Atölyesi’nin ikinci kurunda üretilen projeler tanıtıldı. Projeler arasında afet drone, panik atak tespit eden cihaz, kargo robotu gibi cihazların yanı sıra birbirinden farklı cihazlar tanıtıldı.
Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde öğrenciler yaptıkları cihazları sergiledi. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Doğal Afet Drone geliştiren 6’ncı sınıf öğrencisi Merve Eren, “Geliştirdiğimiz drone depremlerde, yangınlarda, sellerde sıcaklığı geçirmemesi için alüminyum folyo ile kapladık. Nitrojen ve karbonmonoksit onları karıştırdığımızda ortaya bir madde çıkıyor. Ancak şu anda elimizde böyle bir madde olmadığı için yapamıyoruz. Çığlarda sis ışıkları var. Sellerde önündeki kamerayla bize fotoğraf çekebiliyor” dedi.

‘Panik atağı ölçen cihaz’
Elif Nur Katırcı ise, “Benim projem panik atak hastaları için tasarlanmış bir proje. Panik atak hastaları hastanelerde işlem yaptıramıyor. Tomografi, MR gibi işlemleri çok zor yaptırıyor. Hatta yaptıramadan evlerine döndükleri oluyor. Bu projede 2 parmağınızı buraya taktığınız zaman cihazda heyecanlıysanız heyecanlı, sakinseniz sakin, çok heyecanlıysanız çok heyecanlı yazıyor. Bu sayede hastalar işlem sırasında beklerken bunun ile ölçüm yapılıyor” şeklinde konuştu.

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