Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.
Anjiyo işleminin ardından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.
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