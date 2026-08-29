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Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Çanakkale Ayvacık'ta bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale'de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 1

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 2

ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 3

Anjiyo işleminin ardından Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Çanakkale de rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz hastane
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