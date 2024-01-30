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Diyarbakır'da evlerinde ziyaret edilen 158 bin 712 depremzede psikososyal destek aldı

AA AA
30.01.2024 11:26 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri 158 bin 712 depremzedeye psikososyal destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da vatandaşların deprem travmasını atlatmasına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

Müdürlükte görevli sosyolog, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip, depremin ardından Diyarbakır'da 11 bin 562 haneye ziyareti gerçekleştirdi.

Ekipler, ev ziyaretlerinde 158 bin 712 kişiye psikososyal destek verdi.

Kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kenti de ziyaret eden ekipler, depremden etkilenen ailelerle bire bir görüşüyor, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, AA muhabirine, deprem yaraları sarılıncaya kadar sahada olacaklarını söyledi.

Depremin hemen ardından başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Yaşa, psikososyal destek vermek amacıyla konteyner kentte ve vatandaşların depremden dolayı sığındığı bütün alanlarda bulunduklarını belirtti.

Yaşa, "Depremden kaynaklı yaşanan travmalarla ilgili çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık." dedi.

EKİPLERİN SAHADA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikososyal Destek Sekreterya Sorumlusu Sosyolog Fırat Esmer ise sahada bireysel görüşmelere ve çocuklara yönelik etkinliklerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

"Sosyal hizmetler olarak işimiz, son vatandaşımızın evine yerleşip, normal hayatına dönmesine kadar saha çalışmamızı devam ettirmektir." diyen Esmer, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 11 bin 562 hane ziyareti gerçekleştirdik, 158 bin 712 vatandaşımıza psikososyal destek verdik. 11 bin 912 vatandaşımızla da bireysel görüşme yaptık. Çocukların benlik algılarını geliştirmek, akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmelerini sağlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Kadınlara da anne, çocuk ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet üzerine eğitimler veriyoruz. Depremin olumsuz etkilerini gidermek için vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bireysel görüşmeler yapıyoruz."

Depremde evi ağır hasar gören ve konteyner kente yerleşen 2 çocuk babası Enver Yüce ise özellikle çocukların depremden çok etkilendiğini, ekiplerin desteğiyle bu travmayı atlattıklarını kaydetti.

Depremin ilk gününden itibaren ekiplerin kendilerine her türlü desteği verdiğini belirten Yüce, emeği geçenlere teşekkür etti.

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