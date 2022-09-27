6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de "Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak" temasıyla yapılacak.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde düzenlenen festivalin İstanbul'daki tanıtım toplantısı, Çırağan Feriye Restoran'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Teknik Direktör Fatih Terim, şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna katıldı.

Kente özgü lezzetlerin sunulduğu toplantıda konuşan Vali Elban, Adana'nın son dönemde bir festivaller şehri haline geldiğini söyledi.

Adana insanının sıcakkanlı olduğunu ve misafir ağırlamayı, eğlenmeyi bilen çok özel bir kültürü bulunduğunu belirten Elban, "Çok özel lezzetleri olan bir şehir. Birçoğunuz mutfağımızı benden daha iyi biliyorsunuz. Gelin Adana'da bu mutfağı tekrar yaşayın." dedi.

Adana'da aslında her gün lezzet festivali olduğunu vurgulayan Elban, "Ama o gün, sizler gibi gelen misafirlerimiz için, her yere gidip dolaşıp yorulmayın diye belli bir alana topluyoruz. Adana'ya sürekli lezzet festivaline sizleri bekliyoruz. Ağzınızın tadı, Adana lezzetleri gibi eksik olmasın." diye konuştu.

- "Haluk Levent yanlışlıkla Adana'ya gitti"

Başkan Karalar da tanıtım toplantısına davetli olan şarkıcı Haluk Levent'in yanlışlıkla Adana'ya gittiğini belirterek, "İyi ki Adana'ya gitti. Buraya gelse bu kadar tesiri olmazdı." dedi.

Zengin bir kültüre sahip olduklarını anlatan Karalar, "Bir lezzet kenti Adana. Bu zengin kültürün taşıyıcıları olarak, bunları evrensel bir değer olarak geleceğe taşımak istiyoruz. Taşırken de güzel insanlarımızın eğlenmesiyle buluşturuyoruz. Doğal olarak festivallerle bunu taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin yemek kültüründen bahsedince akla ilk gelen bizim mutfağımız var. Zengin damak kültürünün en önemli taşıyıcısı Adana'dır." ifadelerini kullandı.

Adana'nın, Çukurova'nın bereketi ve lezzetiyle harmanlanmış kendine özgü bir mutfak yarattığına dikkati çeken Karalar, şunları kaydetti:

"Adana kebabı eşsiz bir lezzettir. Adana, kebaptan da ibaret değildir. Adana'da yüzlerce enfes leziz yemeklerimiz vardır. Onların tadına da bakmanızı öneririz. Değiliz herkes gibi sıradan, hamdolsun bizi Adanalı yaratmış Yaradan. Adana'ya gelin ciğerimizi yiyin. Diyorlar ki bana 'Bütün Türkiye, 200 bin, 500 bin kişi geliyor. Nereden bulacaksınız o kadar?' Bizim ciğerimiz herkese yeter."

Konuşmaların ardından Karalar, mangalın başına geçerek elleriyle yaptığı Adana kebabını misafirlere ikram etti.

Vali Elban ile Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Zanna da mangal başında kebap tadımı yaptı.

