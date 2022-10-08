YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı

08.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı

  1. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde düzenlenen lezzet festivalini, ikinci gününde de çok sayıda kişi ziyaret etti.

Stantlarda gezerek hazırlanan yemeklerden yiyen katılımcılar, çimlerde oturdu, bol bol fotoğraf çekildi.

Etkinlikler kapsamında Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Katılımcılar, gösterileri cep telefonuyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı
Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildiTrakya'da Mevlit Kandili idrak edildi
TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacakTFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları imza töreni 12 Ekim'de yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Adana havai fişek Lazer gösteri

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cumartesi

Aslı Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sena Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.