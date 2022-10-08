6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde düzenlenen lezzet festivalini, ikinci gününde de çok sayıda kişi ziyaret etti.
Stantlarda gezerek hazırlanan yemeklerden yiyen katılımcılar, çimlerde oturdu, bol bol fotoğraf çekildi.
Etkinlikler kapsamında Seyhan Nehri'nde flyboard, lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı.
Katılımcılar, gösterileri cep telefonuyla görüntüledi.
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