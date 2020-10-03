64 ülkeye ihracat yapan Dalsan, ABD’de şirket kuruyor

İSTANBUL (AA) - Ankara ve İstanbul’daki fabrikalarında ileri teknoloji alçı ve alçı levha sistemleri üretimi yapan Dalsan yatırımda atağa kalkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temelleri 1932 yılında Kayseri’deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç eden küresel bir şirket haline geldi.

Üretim kapasitesi ve ciro bazında Türkiye’nin en büyük alçı ve alçı levha sistemleri üreticisi olan Dalsan, 2023’te 100 milyon metrekare üretim kapasitesi ile ihracat yaptığı ülke sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, şirketin kısa vadedeki yatırım planlarına ilişkin şunları kaydetti:

“Dünyadaki en büyük alçı levha pazarı Amerika’da. Şirket olarak ABD pazarına açılmak ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Dalsan North America isimli şirketimizi kurduk. Depolarımızı belirledik ve işe alımları başlattık. Burada ortaklık yapısıyla hareket edeceğiz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.