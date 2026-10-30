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Altı Üstü İstanbul 19. bölüm 2. fragman izle! 'Çok tehlikeli bir çift'

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul bu hafta 19. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan 2. fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin fragmanına Uzay ve Melek'in yakınlaşması damga vurdu.

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm 2. fragman izle! 'Çok tehlikeli bir çift'
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamalarında elde ettiği başarıyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Bu hafta 19. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin 2. fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Dizinin fragmanına Uzay ve Melek'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Uzay'ın "Çok tehlikeli bir çift olduk bence" sözleri seyircisini heyecanlandırdı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Sonunda UzMel geldi', 'Sonunda senarist UzMel'i hatırladı', 'Oh be sonunda', 'Senarist sesimizi duymuş' gibi yorumlar yapıldı.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünen Uzay, öfkesini Hasan'dan çıkardı. Kardeşini bulabilmek için Naz ve Melek'i tehlikeye atmayı göze aldığı anlaşılınca kızların da tepkisiyle karşılaştı.

Yaşadıklarının ardından öfkesi daha da büyüyen Uzay, Emir ile Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etti.

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm 2. fragman izle! Çok tehlikeli bir çift 1

Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim etti. Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklaması, büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi. Eşinin yaptıklarını öğrenen Zehra evden ayrılırken, Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı.

Üçü birlikte boş dükkâna sığınırken Emir, annesi ve ablasına yeni bir hayat kurmaya kararlıydı. Maçtan alacağı primle ev tutacağına söz veren Emir, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu korudu. Hasan ise Hikmet'in ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini unutamadı. Bayram'ın geçmişini araştırmaya başlayan Hasan, henüz emin olamadığı şüphelerini Emir'e anlatamadı.

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm 2. fragman izle! Çok tehlikeli bir çift 2

Öte yandan sırrını açıklamakla tehdit eden Ömer'le ormanda buluşan Bayram, susması karşılığında ona üç milyon lira verdi.

Bayram'ı takip eden Servet para teslimini kayda alırken, serbest kalan Galip ve adamlarının da bölgeye gelmesiyle ortalık karıştı. Kargaşadan yararlanarak kaçan Ömer'in karşısına ise silahlı Rami çıktı.

Bölümün finalinde Uzay'ın kurduğu tuzak, Emir'in hayatını altüst etti. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Her şeyden habersiz çıktığı maçta üç gol atan ve takımını 4-0'lık galibiyete taşıyan Emir, ardından annesi ve ablasına tutacağı evi gösterdi.

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm 2. fragman izle! Çok tehlikeli bir çift 3

Ancak Emir'in mutluluğu, pozitif doping testiyle yarıda kaldı. Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözü tutma umudu da sarsıldı.

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atv Altı Üstü İstanbul
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