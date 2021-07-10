660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları başladı

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ikinci gün güreşleri için çayıra çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci günü, küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başladı.

Öğle saatlerinde tüm güreş severlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.

Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak.

Yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.



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