YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları başladı

10.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları başladı

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar ikinci gün güreşleri için çayıra çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci günü, küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başladı.

Öğle saatlerinde tüm güreş severlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar.

Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak.

Yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
PARTNERCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa ettiCamdaki Kız'ın Tako'su, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandıKırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Edirne Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:42
Öğle
13:24
İkindi
17:24
Akşam
20:56
Yatsı
22:46

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.