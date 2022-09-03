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670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları sona erdi

03.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 2. gün müsabakaları sona erdi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği güreşlerin ikinci gününde 72 başpehlivan er meydanına çıktı.

Günün ilk 2 tur güreşlerinin ardından 18 başpehlivan üçüncü tura yükseldi. Üçüncü turda yapılan kura çekimi sonucunda 14 başpehlivan bu turu bay geçerek 4. tura yükseldi. Bu turda başpehlivanlar İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Süleyman Aykırı ile Özkan Yılmaz karşı karşıya geldi.

Rakiplerini yenen İsmail Balaban ve Özkan Yılmaz 4. turda mücadele etmeye hak kazandı.

Balaban ve Yılmaz'ın yanı sıra Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Recep Kara, Tanju Gemici, Orhan Okulu, Menderes Saltık, Mustafa Doğan Özkaya, Hüseyin Gümüşalan, Salih Dorum, İsmail Koç, Ali Gürbüz, İsmail Erkal ve Yusuf Can Zeybek yarın başpehlivanlık için mücadele edecek.

Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı güreşler, yarın yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Güreş başpehlivan

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