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68 öğrenciden hekimliğe ilk adım

İZMİR HABERLERİ  | 20.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci, pandemi nedeniyle online yapılan törende beyaz önlüklerini giyip “Tıbbiyeli Yemini” ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde bu yıl eğitime başlayan 68 öğrenci, pandemi nedeniyle online yapılan törende beyaz önlüklerini giyip “Tıbbiyeli Yemini” ederek hekimlik yolunda ilk adımı attı. İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, “İnsanımızın ve gezegenimizin sağlık sorunları artıyor, değişiyor. Geleceğin hekimleri bu değişimi yönetmek, topluma liderlik etmek zorunda. Bizler, bu doğrultuda gençlerimizi yetiştirecek, onların her daim yanında olacağız” dedi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve öğrencilerin eksiksiz yer aldığı törene, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Zafer Beken ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu da katıldı. Törende, Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Seher Arı ve fakülteye bu yıl en yüksek puanla giren Onur Gülen de konuşma yaptı. Konuşmalarından ardından 6’sı yabancı toplam 68 öğrenci, beyaz önlüklerini giyerek hep birlikte “Tıbbiyeli Yemini”ni okudu.

"Sağlık çalışanlarına adıyoruz"
Dekan Prof. Dr. Abacıoğlu, fakülte olarak iyi bir tıp eğitimi yapmak üzere çıktıkları yolculuğu, büyüyerek ve güçlenerek sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Pandemi nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelemesek de bu tören yaşamı sürdüreceğimizi, vazgeçmeyeceğimizi simgeliyor. Tıpkı, Covid-19 ile ön saflarda savaşan, kendi yaşamları pahasına hayattan ve yaşatmaktan vazgeçmeyen meslektaşlarımız gibi. Öğrencilerimizin edeceği yemini, ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık çalışanlarına adıyoruz. Onlara, ‘unutmadık’, ‘yanınızdayız’ ve ‘minnettarız’ diyoruz” diye konuştu.

Bilgi ve bilgelik hekimliğin temeli
Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıp, bilgi ve bilim demek. Hekim, karar veren; bilge ise hikmet sahibi kişi demek. Bilgi ve bilgelik, hekimliğin temelidir. Doğayı sorgulamadan bilgi, kendimizi sorgulamadan bilgelik olmuyor. Bu nedenle öğrencilerimize, ’kendinizi sorgulayın’ diyoruz. Tıbbiye, bir yönüyle de değişimdir, yeniliktir. Bu tören, hekimlik mesleğimizin kadim köklerini geleceğe bağlıyor. Günümüzde, insanımızın ve gezegenimizin sağlık sorunları artıyor, değişiyor. Geleceğin hekimleri bu değişimi yönetmek, topluma liderlik etmek zorunda. Bizler, gençlerimizin en iyi eğitimi alması için onlara her türlü desteği sağlayacağız.”

Kendini kanıtlamış, alanında uzman kadro
İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ise, hekimlerin giydiği beyaz önlüğün güven, huzur ve merhametin simgesi olduğuna dikkat çekerek, “Törenimizi, kampüsümüzde alışık olduğumuz coşkuyla yapamasak da yan yana olamasak da; öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı, enerjiyi ve heyecanı hissedebiliyorum. Üniversitemizin sağladığı imkanları en iyi şekilde değerlendirerek başarılı bir eğitim dönemi geçireceklerinden şüphe duymuyorum. Tıp fakültemiz bünyesinde; alanında uzman, yaptıkları çalışmalarla kendini kanıtlamış, çok güçlü bir akademisyen kadromuz var. Ege Bölgesinin en büyük özel hastanesi ile yaptığımız birleşmeyle, akademik kadromuza çok değerli bilim insanlarını da kazandırmış olduk. Uzaktan eğitimde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizin rahatlıkla kullanabileceği, uluslararası kalitede bir sistem oluşturduk. Bu süreçte hem üniversite yönetimi hem de akademisyenlerimizle her daim öğrencilerimizin yanında olacağız” sözlerine yer verdi.

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