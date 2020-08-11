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7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

KİLİS HABERLERİ  | 11.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, “butik zeytinyağı” üretimi için “Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması” başlıklı bir proje protokolü imzaladı.Kilis Valiliğinin de desteklediği projeyi 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, “butik zeytinyağı” üretimi için “Organik Zeytinyağı Üretiminde Kapasite Arttırım Modelinin Oluşturulması” başlıklı bir proje protokolü imzaladı.
Kilis Valiliğinin de desteklediği projeyi 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Polat imzaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek projeye göre 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üreticilere eğitim verilmesi, organik zeytinciliğin özendirilmesine ve Kilis yağlık zeytinyağında verimin yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılması, Kilis’te oluşturulacak örnek uygulama bahçelerinde üretilecek zeytinlerden yüksek polifenollü zeytinyağı üretmek için üretim yapılması amaçlanıyor.

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

7 Aralık Üniversitesi Butik Zeytinyağı üretecek

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